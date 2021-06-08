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Tütüncü: "Gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz" - Son Dakika

Tütüncü: "Gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz"

08.06.2021 13:27
Tütüncü:

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmenin yolunun spora yönlendirmek olduğunu söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bunun için belediyelerin spor kulüplerini çok önemsiyoruz" dedi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmenin yolunun spora yönlendirmek olduğunu söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bunun için belediyelerin spor kulüplerini çok önemsiyoruz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezspor Futbol Takımını ağırladı. Cemil Meriç Kütüphanesi'ndeki ziyarete Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Başkan Tütüncü, kütüphaneyi gezdirerek, işleyiş yapısını anlattı. Cemil Meriç Kütüphanesi'nin, köhne bir trafo binasından, gençlere ışık olacak bir kütüphaneye nasıl dönüştürüldüğü heyecanını paylaşan Tütüncü, bu süreçte Türk kütüphanecilik tarihin en büyük bağış kampanyasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

"Belediye olarak gençlerimize ufuk göstermeliyiz"

Kepez Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyün önem verdiklerini belirten Tütüncü, "Bizim gençlerimiz spor yapsınlar, bizim gençlerimiz sanatla ilgilensinler. Bizim gençlerimizden iyi basketbolcu da çıksın, voleybolcu da çıksın. Bizim gençlerimizin içerisinden iyi doktorlar, iyi avukatlar, mühendislerde çıksın. Bununla beraber bizim gençlerimizin içerisinden Picasso'lar, Mimar Sinan'lar çıksın. Osman Hamdi Beyler çıksınlar. Bizim istediğimiz bunlar. Buna yönelik yapılan her çalışmada çok önemli. Bunun yanında da sportif başarılarımızı da çok önemsiyoruz. Bir belediye her şeyden önce gençlerine ufuk göstermek zorunda. Biz gençlerimize ufuk göstereceğiz. Bizim gençlerimizin içerisinde ülke çapında yetenekli gençlerimiz vardır"diye konuştu.

"Gençlerimizi Türk sporuna kazandırmalıyız"

Kendi gençlerimizden kendi yeteneklerimizi çıkarmalıyız diyen Tütüncü, "Bu gençlerimizi spor kulübümüzdeki takımlarımızda değerlendirmeli, ama mutlaka ve mutlaka bu gençleri Türk sporuna kazandırmalıyız. Hedefimiz bu olmalıdır "dedi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmenin yolunun spora yönlendirmek olduğunu söyleyen Başkan Tütüncü, "İşte bunun için belediyelerin spor kulüplerini çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız pandemi sürecinde evlerde çok sıkıldı"

Kepez Belediyesi'nin Yaz-Kış Spor Okulları'nın hem sportif, hem de sosyal etkinlikler bakımından çocuklara çok şeyler kattığını belirten Tütüncü, pandemi nedeniyle çocukların evlerde çok sıkıldığını, açılması halinde Yaz Spor Okulu'nda bu yıl çocuklara her türlü sosyal etkinlik imkanının da sunulmasını istedi.

"Başkan Tütüncü, başarı dileklerini iletti"

Kepez Belediye Spor Kulübüne de başarılar dileyen Başkan Tütüncü, "Bu futbol sezonunda ilimizi de temsil eden tek takım olan Kepez Belediye Sporumuza, başarılar diliyorum. İyi bir teknik ekibimiz var. Bizlerde sizlere daha büyük heyecanla her türlü desteği sağlayacağız. Sizleri Milli Takım formasıyla görürsem tarifsiz bir mutluluk içinde olacağım " dedi. - ANTALYA

Tütüncü: Gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz
Tütüncü: Gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz

Hakan Tütüncü, Futbol, Kepez, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tütüncü: 'Gençlerimizi spora yönlendirmeliyiz' - Son Dakika Spor


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