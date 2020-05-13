Kepez Belediyesi'nin 'Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi' hızla ilerliyor. Projenin hayata geçirildiği mahalledeki şantiye alanını gezerek çalışmaları inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, projenin inşaat sektörünün havasını değiştireceğini ve Kepez'e çok büyük bir değer kazandıracağını söyledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nde, 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan kentsel dönüşüm projesini inceledi. Şantiye alanını gezen Tütüncü, çalışmalar hakkında projeyi yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. Gülveren Kentsel Dönüşümünün çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Tütüncü, "Kepez'de inşaat sektörünün havasını değiştirecek, inşaat yatırımlarının vasfını, niteliğini, kalitesini arttıracak ve Kepez'e de çok büyük bir değer kazandıracak, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projemiz büyük bir heyecanla, azimle, kararlılıkla devam ediyor" dedi.



"Önemli büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz"



Gelinen noktada hak sahipleri için yapılacak olan konutların temel aşamasından çıkıp, artık tabliye betonlarına geçilmiş vaziyette olduğunu belirten Tütüncü, "Bu büyük bir başarı. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Tabi bu süreçte belediyemiz bir yandan korona virüs ile mücadele ederken, diğer yandan da, verdiği sözleri yerine getirmeye, hem de projelerini en güzel şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda aynı anda pek çok alanda eş zamanlı olarak mücadele etmek var. Bu mücadelemizin neticesinde de buradaki hak sahiplerimiz için muhteşem bir yatırım meydana çıkıyor, güzel bir kentsel dönüşüm projesi meydana çıkıyor. Bir yandan da Kepez'in ve Antalya'nın standartlarını yapı sektöründe bir üst lige taşıyacak çok önemli büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.



Projeyi yürüten firma yetkilileri ise "Hızlı bir şekilde, Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye söz verdiğimiz gibi en kıza zamanda bu projeyi alnımızın akıyla bitirip, kazasız belasız hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.



İhalesi konut yapımı karşılığında arsa satış modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 gecekondu ve 135 hak sahibini kapsıyor. Proje kapsamında 12 katlı 6 bloktan oluşan 320 daire inşa edilerek, hak sahiplerine verilecek. - ANTALYA