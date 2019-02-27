Tütüncü, Hurdacılar Sitesi'nde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi esnafıyla buluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi esnafıyla buluştu.



AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi adayı İsmail Kaya'nın organize ettiği ziyarette Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sitedeki işyerlerini gezerek, esnafın taleplerini dinledi. Tütüncü, hurdacılar sitesinin çevresindeki konutlarda oturan vatandaşların da yanlarına giderek, onlarla bir süre sohbet etti.



Sohbette vatandaşlar, konutlarının bulunduğu bölgeye park ve kapalı semt pazarı yapılmasını istedi.



"Hurdacılar esnafı hizmete doyacak"



Tütüncü, "Hurdacılar sitemizin yağmurdan dolayı asfaltı bozulan tüm yollarının bakım ve onarımını yapacağız. Site yönetiminin isteği olan otopark düzenlemesini Mart ayı içerisinde tamamlayacağız. Sitemizin yağmur suyu drenajı ile ilgili sıkıntısını da çözüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, sitenin yollarındaki kırmızı kot (yükseklik) çalışmasını tamamladı. Yağmur suyu drenaj çalışmasını da bu yıl içerisinde bitireceğiz. Daha sonra Hurdacılar Sitesi'nin tüm yollarının sıcak asfaltını yapacağız. Site esnafımızın cami isteği var. Belediye olarak camileri, hayırsever ve dernek işbirliği ile yapıyoruz. Esnafımız, cami yaptırma ve yaşatma derneğini kursun. Daha sonra belediye olarak da biz de caminin projesini, temel kazısını yapacağız. Caminin inşaatını ise Hurdacılar Sitemiz ile imece usulü ile gerçekleştireceğiz" dedi.



Park ve pazar isteğine, yapma sözü



Bölgede yaşayan ailelerin çocuklar için park istediklerini hatırlatan Tütüncü, "Bu parkı yapma sözünü burada veriyorum verdim. Parkı, yaz döneminde bitirmiş olacağız. Bölgede yaşayanların ihtiyacını giderecek tarzda büyük bir kapalı semt pazarı yapamayız. Ancak 35-40 satıcının olduğu kapalı pazar yerini de konutlar faydalansın anlamında yaptıracağım. Bu pazarı, 2019'un son döneminde tamamlayacağız."



Yeni site arayışına destek



Başkan Tütüncü, Varsak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi Kooperatifi'nin yeni bir yer talebiyle ilgili de şunları kaydetti: "Yeni bir site yeri bulmanız konusunda kooperatife yardımcı olacağım. Konuyla ilgili kooperatife resmi bir danışman atayacağım. Bu resmi danışman yeni site arazisinin bulunması, bürokratik işlerin yapılması konusunda hizmet verecek. Arazinin tahsisinin alınması, imar planlarının yapılması çalışmalarını da takip edeceğiz. Bu işi neticelendirmek pek de kolay olmuyor. Sizlerin talebini yerine getirmek için gereken desteği sağlayacağız." - ANTALYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gerçek Kesit'in Yıldızı Cahit Kaşıkçılar, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı