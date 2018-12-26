Tütüncü, Kadınlar Buluşmasına Katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez güçlü ve mutlu kadınların şehri olsun istiyoruz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez güçlü ve mutlu kadınların şehri olsun istiyoruz" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli kadınlar buluşmasına katıldı. Kadınların Şoförler Odası Düğün Salonu'ndaki keyifli saatlerine ortak olan Tütüncü, Dokuma Park'ta açtıkları kadınlar el emeği çarşısının bir benzerini batı mahallelerinde de açacaklarını duyurdu. Tütüncü, ev hanımlarının pazar alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için Ocak ayından itibaren ücretsiz servis imkanı da sunacaklarını söyledi.



Kadın kooperatiflerine destek



Meslek edindirme kurslarının ve bu kurslara katılım sayısının arttığını belirten Tütüncü, kadınların öğrendiği sanatı ev ekonomilerine kazandırabilmeleri için DokumaPark'ta çarşı kurduklarını hatırlattı. Üreten kadınların daha da nitelikli ortamlarda ev ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlayacak, yeni el emeği çarşılarının yakında hizmete gireceğini vurgulayan Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte çalışan hanımlarımızın sayısını arttırmak için hanım kooperatifleri kuracak ablalarımıza rehberlik ve destek hizmetleri de vereceğiz" diye konuştu.



BSM memnun edici



Kadınlara yönelik 7 noktada sabah sporu yapma imkanı getirdiklerini hatırlan Tütüncü, yeni yılda Yenidoğan Mahallesi'nde yeni bir salon daha kuracakları müjdesini verdi. Belediyesinin kadınlara yönelik hizmetleri arasında en memnun edici hizmetin Belediye Sağlık Merkezi (BSM) olduğunu belirten Tütüncü, kadın doğum ve çocuk hekimlerinin göreve başladığını söyledi. "Kepez güçlü ve mutlu kadınların şehri olsun istiyoruz" diyen Hakan Tütüncü, " Kadınlarımız için farklı ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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