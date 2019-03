Şehrin bir kalbinin ve ruhunun olduğunun altını çizerek Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , "Kepez'de gecekondu stokları hızla eriyor. 10 yıl içerisinde 83 bin gecekonduyu kaldırdık. 83 bin gecekondunun yerine ise imara uygun modern yapılaşmayı getirdik. Şehir sadece taştan, topraktan ibaret değildir" dedi.Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının AK Parti Kepez Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Osman Gazi Semt Konağı'nda, Antalya 'da yaşayan Sivaslılarla bir araya geldi.Başkan Hakan Tütüncü, Sivas'tan övgüyle bahsederek, şunları söyledi: "Medeniyetimizin en büyük yazarlarından biri olan ve hayatının bir kısmını da Antalya'da geçiren Ahmet Hamdi Tanpınar 'Beş Şehir' adlı kitabına 'Bir Başkent daima başkenttir' diyor. Sivas gerçekten eski bir başkent olarak daima başkent olma havasını hala muhafaza eden çok güzel bir Anadolu toprağı, kadim medeniyetimizin en güzel şehirlerinden birisi. Milli mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi olan Sivas, kan ve barutkokularının içerisinde, bozkırın ortasında milletimizin İstiklal mücadelesi verilirken, o İstiklal mücadelesine rota çizen bir şehir. Sivas, aynı zamanda Şemsi Sivasi'nin, Aşık Veysel 'in, Muzaffer Sarısözen 'in, Yavuz Bülent Bakiler'in ve milletin gönlünde taht kuran o güzel insan, o üşüyen adam Muhsin Yazıcıoğlu 'nun memleketi" dedi"Hemşehri dernekleri Antalya'yı renklendiriyorlar"Sivaslılar'ın, bu güzel gönül coğrafyasını, Antalya'ya da taşıdığını anımsatan Başkan Tütüncü, "Sivaslı hemşehrilerimizle birlikte olmaktan, onlarla bir araya gelmekten son derece mutluyum. İstiyoruz ki, hemhşeri derneklerimiz Antalya'da hem kendi bölgelerinin güzelliklerini yaşatsınlar hem de bunun yanında kendi bölgelerinden getirdikleri güzelliklerle şehri renklendirsinler.Onun için 10 yıllık yolculuğumuzda hep hemşehri dernekleri ile yan yana, can cana olduk" ifadesini kullandı."Her kesime gönlümüzü açtık"Konuşmasını devamında birlik ve beraberlik mesajı veren Tütüncü, şunları kaydetti:"Elbette ki farklılıklarımız var. Kimi zaman hayata farklı yerlerden baktık.Erkanımız, mezhebimiz, meşrebimiz farklıydı ama bunlar neden bir zenginliğimiz olmasın, dedik.Biz meseleye bu açıdan yaklaştık ve hiçbir hemşehrimizi bir diğerinden ötekileştirmeden herkese gönlümüzü sonuna kadar açtık.Herkesi olduğu gibi kabul ettik.Kimseyi kendimize benzetmeye çalışmadık.Böyle bir derdimiz de olmadı.Çünkü birbirimize uzanan o elleri tutmakla daha güzel ne olabilir ki şu üç günlük dünyada.Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'çağrısına kulak verdik. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'Gel, gel, ne olursan ol yine gel,'evrensel mesajı aklımızdan hiç çıkmadı. Tabii ki Yunus Emre'nin, 'Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.'Mesajı da bizim için çok önemliydi. İşte bu topraklar böylece milletimize vatan oldu. Madem biz burada bir şehir kurma, şehre bir kimlik yükleme yolunda iddialıydık bunu da kalplerimize yazmalıydık. Yazdık ve bunun gereğini yaptık.""Kepez'de gecekondu stokları hızla eriyor"Başkan Hakan Tütüncü, şehrin bir kalbinin ve ruhunun olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Kepez'de gecekondu stokları hızla eriyor. 10 yıl içerisinde 83 bin gecekonduyu kaldırdık. 83 bin gecekondunun yerine ise imara uygun modern yapılaşmayı getirdik.Şehir sadece taştan, topraktan ibaret değildir.Şehir, sadece büyük binalardan, ışıltılı sokaklardan ibaret değildir.Şehrin bir ruhu, bir kalbi olmalıdır.İnsan önce şehri inşa eder.Ama sonra şehir döner insanı inşa eder ve bu döngü böyle devam eder gider.İşte, tam da burada ihtiyaç duyduğumuz şey maddi hususların ötesinde şehre kimlik kazandıran manevi köşe taşlarıdır ve manevi unsurlardır. Kepez'de Türkiye 'nin 81 vilayetinden hemşehrilerimiz var.O zaman Kepez, hepimizin gönül güzelliğini yansıtan bir şehir; küçük bir Türkiye modeli olsun istedik. Kepez'i,600 bine yakın kişinin barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaktan mutluluk duyduğu bir şehir haline getirdik.İşte bizim birlikteliğimizin özünde olan Hadise budur." - ANTALYA