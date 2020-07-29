Tütüncü, Kepez'deki kurban pazarlarını inceledi - Son Dakika

Kepez'deki kurban pazarlarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kurban satış pazarlarımızı pandemi tedbirlerine uygun olarak kurduk. Kepez'in kurban pazarları bayrama hazır" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki kurban pazarlarında incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hareketli pazarlıkların yaşandığı kurban pazarlarını gezen Tütüncü, kurbanlık satan ve alan vatandaşlarla sohbet etti, istek ve dilekleri dinledi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kurulan küçükbaş kurbanlık pazarında bayram hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tütüncü, "Hemşehrilerim, en güzel şekilde kurban hazırlıklarını yapsınlar diye canlı hayvan pazarlarımızı, kurban pazarlarımızı bu yıl en güzel şekilde donattık, kurduk" diye konuştu.

Kurban pazarlarında pandemi kuralları

Bu yıl kurban pazarlarının pandemi şartları çerçevesinde, 14 kural tedbirleri ile kurulduğunu vurgulayan Tütüncü, "Hemşehrilerimiz pandeminin özel şartlarına göre hazırladığımız kurban pazarlarımızda güvenli bir biçimde alışverişlerini yapabilirler. Bugün, Türkiye'nin değişik yerlerinden, Antalya'nın yaylalarından gelen esnaflarımızla birlikte olduk. Onlar pandemi nedeniyle en üst noktada uyguladığımız önlemlerden ve tedbirlerden son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Kurban Bayramı boyunca da ekiplerimiz en güzel şekilde hemşerilerimize hizmet etmek için gerekli tedbirleri almış durumdalar. Ücretsiz randevu usulüyle kurban kesimi yapılacak alanlarımız hazır. Bunun yanında kurban kesim alanlarımızı da tespit ettik. Bayramın son gününe kadar Kepez Belediyesi'nin bütün görevlileri, hemşerilerimizin güzel bir bayram geçirebilmeleri için arazi de olmaya, çalışmaya, gayrete devam edecekler" dedi.

Ozon tüneli

Kepez Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini daha güvenli bir şekilde yapabilmesi için kurban pazarları girişine ozonlu dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi. Kurban pazarlıklarının daha sağlıklı bir ortamda yapılması için temsili tokalaşma eli dahi tasarlayan Kepez Belediyesi, esnafa siperlik, maske, eldiven, dezenfektan bulunan pazarlık kitleri de dağıtıyor.

Kepez kurban kesim noktaları

Zafer Mahallesi cumartesi pazarı, Yenidoğan Mahallesi kapalı pazartesi pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi kapalı salı pazarı, Teomanpaşa Mahallesi kapalı cuma pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı perşembe pazarı, Yeni Mahalle kapalı pazar pazarı, Şafak Mahallesi kapalı salı pazarı ve Çamlıbel kapalı pazar pazarı alanında kurban kesimi yapılabilecek. Kepez Belediyesi ücretsiz kurban kesimini Zafer Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında yapacak. Vatandaşlar, 310 58 58 nolu telefondan konuyla ilgili bilgi alabilecekler.

Kepez Kurban Satış noktaları

Çamlıca Mahallesi -Köseler Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi 6277 sokak(Adaklık satış ve kesim alanı önü) - ANTALYA