Son Dakika Haberleri: Tütüncü, Mazbatayı Aldıktan Sonra Ev Ziyaretlerinde Bulundu

Tütüncü, Mazbatayı Aldıktan Sonra Ev Ziyaretlerinde Bulundu

56 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mazbatasını aldığı günün akşamı da ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Tütüncü, Mazbatayı Aldıktan Sonra Ev Ziyaretlerinde Bulundu, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mazbatasını aldığı günün akşamı da ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mazbatasını alarak göreve başlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. döneminin ilk günü, 4 ayrı mahallede ev ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini de dinleyen Tütüncü, taleplerin yerine getirilmesi için de bürokratlarına talimat verdi.

"Kepezlilerle hayatı paylaşmaya devam edeceğiz"

Kepezlilerle var olan gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Tütüncü, "8 Nisan Pazartesi günü mazbatamızı aldık ve görevimize başladık. 3'ncü dönemin ilk günü, kapı kapı ev ziyaretlerine devam ediyorum. Hemşehrilerimizle birlikte olduğumuz zaman anlam ifade ediyoruz. Hemşehrilerimizin ilgisine, sevgisine teşekkür ederim. Mazbatayı aldığımız günün akşamı Kepez'in her sokağında, evinde coşku ve sevinç vardı. Bizi sevgiyle bağrına basan ailelerimize, Kepezli kardeşlerime gönül dolusu teşekkürler. Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Önümüzdeki 5 yıl yine Kepezli hemşehrilerimle hep birlikte olacağız. Gönül bağımızı güçlendireceğiz. Hayatı paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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