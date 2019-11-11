Tütüncü meslek liseli gençlerle buluştu

Kepez Gençlik Buluşmaları kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mesleki eğitimin önemine değinerek, "Meslek kola takılan altın bir bileziktir" dedi.



Kepez Belediyesi'nin gençlerin sesi olan projesi 'Kepez Gençlik Buluşmaları' hız kesmeden devam ediyor. 'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında geçtiğimiz günlerde ilk olarak Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Başkan Tütüncü, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin daha büyük hedeflerin üzerine gidebilmeleri için fikirlerini öğrencilerle paylaştı.



"Gençleri çok önemsiyoruz"



En önemli önceliklerinden bir tanesinin de gençlerle sohbet etmek, onların görüşlerini, fikirlerini dinleyerek, düşüncelerinin alındığı ortamları gençler için oluşturmak olduğunu anlatan Tütüncü, gençleri çok önemsediklerinin altını çizerek, "Gençlerin şehirle ve yönetimle ilgili düşüncelerini bizlere doğrudan iletebilecekleri bir ortam sağlıyoruz" dedi.



Liseli öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlatan Tütüncü, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarında Türkiye'de ilk 2 bin öğrencinin içerisine girdiğini söyledi. Üniversite hayali kuran gençler için meslek lisesi öğrencisi olmanın bir engel olmadığını belirterek, öğrencilerin gayret edip, çok çalışmaları gerektiğini belirtti.



"Meslek altın bileziktir"



Mesleki eğitimin önemine değinen Tütüncü, "Meslek atalarımızın ifade ettiği gibi kola takılan altın bir bileziktir. Bugün işsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi mesleksizlik olduğunu düşünürsek, siz bu konuda önemli bir avantaja sahipsiniz. Meslek eğitimi son derece size değer katan bir durum" diye konuştu.



Ayrıca gençlerin lise arkadaşlıklarını da hayatları boyunca unutmamaları gerektiğini söyleyen Tütüncü, lise yıllarında yakalamış oldukları sevgi atmosferini hayat boyu sürdürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA