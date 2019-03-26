Tütüncü, Proje Tanıtım Toplantısına Katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANSİAD'ın düzenlediği Cumhur İttifakının ilçe belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantısına katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANSİAD'ın düzenlediği Cumhur İttifakının ilçe belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantısına katıldı.



Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da bir otelde gerçekleşen toplantıda, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) üyelerine, Kepez'deki değişimi ve yeni dönem projelerini anlattı.



Tütüncü, 35 mahallede imar revizyonlarıyla kat artışı yaptıklarını, 2B, vakıf, hazine ve belediye arazileri üzerindeki gecekonduların mülkiyet sorunlarının tamamını çözdüklerini ifade etti.



Göreve geldiği 2009'da Kepez'de kültür ve sanat merkezi olmadığını belirten Tütüncü, şimdi 47 bin kişiye kültür ve sanat hizmeti verebilecekleri bir potansiyele ulaştıklarını aktardı.

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