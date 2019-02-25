Tütüncü, Projelerini Tanıttı

Kepez
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü
, seçilmesi halinde Kepez'de hayata geçireceği 123 projeyi tanıttı.
Tütüncü'nün projeleri, Mimar Sinan
Kongre Merkezinde düzenlenen "123 Proje ile Hedef 2023" temalı proje tanıtım toplantısında açıklandı. Toplantıya, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, AK Parti
İl Başkanı İbrahim Ethem
Taş, MHP
İl Başkanı Mustafa Aksoy
, bazı Antalya milletvekilleri, parti yöneticileri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sinevizyon gösterisiyle başlayan toplantıda Kepez'de Hakan Tütüncü'nün belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen projeler gösterildi.
Tanıtınım konuşmasını yapan Tütüncü, Türkiye
'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığında "sosyal belediyecilik", 2004 yılı ile birlikte "vizyon belediyeciliği" ile tanıştığını kaydetti.
Bu süreçte belediyelerin vizyon projeler üreten kamu teşkilatları haline geldiğini dile getiren Tütüncü, "Artık yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bu yeni evre, gönül belediyeciliği evresi." dedi.
Kepez'in 2009 yılında göreve geldiklerinde dezavantajlarıyla gündemde olan, imar, mülkiyet ve tapu sorunları çözülmemiş bir bölge olduğunu kaydeden Tütüncü, belediyenin ise 1,8 milyonu personeline olmak üzere 28 milyon lira borcu olan ve bankaların çek karneleri vermediği bir belediye olduğunu hatırlattı.
İnsanların "Kepez'de yaşıyoruz" demekten çekinir hale getirildiği bir Kepez'e ve potansiyeline güvendiklerini, çok çalışıp büyük hayaller kurduklarını vurgulayan Tütüncü, "Bugün Kepez hizmetleriyle, eserleri ve ilkleriyle, başarılarıyla gündemde. İmar, mülkiyet ve tapu sorunlarını birkaç lokal bölge dışında çözmeyi başarmış, kimseye borcu olmayan, personele ödemelerini gününde yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bunlara rağmen kasası dolu bir belediyedir." dedi.
Kepez'in şehre ve bölgesine önder bir şehir haline geldiğini dile getiren Tütüncü, 2009 yılında 41 proje vaadinde bulunduklarını ancak ilk dönemlerinin sonunda 60'dan fazla projeyi tamamladıklarını, ikinci dönemlerinde ise 70 proje hazırlanmasına rağmen bugün 103 projenin hayata geçirildiğini söyledi.
Tütüncü, "Şimdi 2023'ün içinde bulunduğu zaman diliminde daha da büyük hedefler ve hayaller için çalışmak gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemimizde Kepez'e (123 proje ile hedef 2023) demek yakışırdı." ifadelerini kullandı.
Tütüncü, daha sonra sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplanan 123 projenin tanıtımını yaptı. Tütüncü, kültür, sanat, eğitim, spor, sağlık alanlarında Kepez'e yapılacak yatırım ve hayata geçirilecek projeleri aktardı.
"Tütüncü'ye inanıyoruz"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de geçmişte açıkladığı projelerden her seferinde fazlasını yapan Tütüncü'nün bu 123 projeden de fazlasını yapacaklarına inandıklarını söyledi.
Tütüncü'nün 123 projesi varken Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından birinin 77 projesi olduğunu belirten Türel, "Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Halkın suyu musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacana ile su dağıtmayı vaat ediyorlar." dedi.
Göreve başladıklarında "Kepez Antalya'nın arka değil, ön bahçesi olacak" dediklerini ve bu anlayışla çalıştıklarını anlayan Türel, geçmişte " Varsak
'a tren gelecek" denilse kimsenin inanmayacağını, ancak mart ayında 3. etap raylı sistemin yolcu taşımaya başlayacağını bildirdi.
Kaderine terk edilen Kepezaltı ve Santral mahallelerinin yapılan kentsel dönüşüm çalışmasıyla Antalya'nın en güzel mahallesine dönüştüğünü ifade deden Türel, "Haftaya bu salonda Kepezaltı Santral'in tapularını dağıtacağız. Hayalleri gerçekleştiriyor, halka hizmeti hakka hizmet biliyoruz. Yapacak daha çok işimiz var." diye konuştu.
MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı'nın rastgele kurulmuş bir ittifak olmadığını, halkın ittifakı olduğunu belirtti. AK Parti ve MHP'liler olarak Kepez'de ve Antalya'da birlikte yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:
"PKK
terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyenler ve onların siyasi uzantılarıyla ittifak yapanlarla Kepez'de mücadele edeceğiz. Eğer öyle bir birliktelik yoksa bu ittifakın il başkanları ve adayları 'Bizim öyle bir birlikteliğimiz yok' derler. O zaman eğer özür dilemek bir erdem ise ben de gereğini yaparım."
Cumhur İtifakı'nın Antalya'dan güçlü bir destek alacağına inancını dile getiren Aksoy, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve devletin teminatı Devlet Bahçeli
'nin sözünün üzerine söz söylemeyeceğiz. 50, 100 yıl sonra tarih kitapları bu iki liderin iradesini yazacalar. Bu iki liderin ortaya koyduğu iradeye destek verenlerle gelecek nesiller de gurur duyacak." dedi.
AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek
'in 2014 yılında Konyaaltı
'nda 24 proje yapacağını söylediğini ancak bunların 12'sini yapamadığını belirterek, "2009-2015 yıllarında Mustafa Akaydın
Antalya'ya bir çivi dahi çakamamış. Şimdi de çıkmış 77 proje açıklamışlar. Çok basit ve ucuz projeler. Biz Antalya'da 359, Kepez'de 123 proje ile Antalya'yı şaha kaldıracağız." diye konuştu.
123 projeden öne çıkanları
Tütüncü'nün tanıtımını yaptığı 123 proje arasında, "Masa Dağı
Rekreasyon Projesi", "Balık Pazarı", "Anadolu Türk Evleri Mahallesi", "Kepez Üniversitesi", "Saat Kulesi", "Kardan Adam ve Kış Parkı" gibi yeni yatırımların yer aldığı projeler ile, "Sokak Oyunları Festivali", "Gençlik Kampları", "Aşevi", "Engelsiz Yaşam Merkezi" gibi sosyal projeler de bulunuyor.