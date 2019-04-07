Tütüncü Seçim Sonrası Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

Kepez Belediye Başkanlığı'na yüzde 50,5 oy oranıyla 3. kez Kepez Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Tütüncü, esnafı, mahalleleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanlığı'na yüzde 50,5 oy oranıyla 3. kez Kepez Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Tütüncü, esnafı, mahalleleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



İlk dernek ziyareti şehit ailelerine



Tütüncü, 3. döneminin ilk dernek ziyaretini de Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne yaptı. Başkan Tütüncü, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Servis Sınıfı öğrencilerinin, şehit aileleri için dernek binasında verdiği yemeğe katıldı. Şehitlerin anne ve babalarının ellerini öpen Tütüncü, "Onlar bizim ailelerimiz. Onların evladı olmaktan tarifsiz bir onur duyuyorum." dedi. Öğrencilerin şehit aileleriyle kaynaşması, vatan ve bayrak sevgisi bilincini kazanmaları amacıyla organize edilen yemekte İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de yer aldı.



Şehit ailelerine yemek ikram eden öğrencilere Çanakkale gezisi



Başkan Hakan Tütüncü, "Gençlerimizin bir sofranın etrafında şehitlerimizin aileleriyle, yakınlarıyla bir araya gelmelerini çok anlamlı buluyorum. Öğrencilerimizin kendilerinin yapmış olduğu yemeklerle bu sofrayı kurmaları ve şehit aileleriyle olmaları çok farklı bir eğitim süreci olması bakımından da anlamlı oldu." ifadesini kullandı.



Tütüncü, şehit ailelerine gönülden hizmet eden ve onlara güzel bir gün armağan eden 12. Servis Sınıfı öğrencilerini Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi.



Yemek, şehitler için Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.



'Yağmurun Kokusu Renklerin Dokusu' sergisini açtı



Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra Kaymakam Özgödek ile beraber Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki 'Yağmurun Kokusu Renklerin Dokusu' adlı serginin açılışına katıldılar. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin grafik fotoğraf ve sanat tasarımı öğrencilerinin hazırladığı, resim, fotoğraf, mozaik ve vitraydan oluşan karma sergi ziyarete açıldı.Sergide yer alan eserleri dikkatli bir şekilde inceleyen ve eser sahiplerinden bilgi alan Tütüncü, harika bir sergi hazırladıkları için öğrencileri ve Okul Müdürü Akif Erzurumluoğlu'nu kutladı.Sergi açılışında, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da hazır bulundu.



Vatandaşın pişi davetine katıldı



Tütüncü, sergi açılışından sonra 'Hakan Başkan, seçimi kazanırsa pişi yapıp dağıtacağım' diyen Fatih Mahallesi sakinlerinden Emine Kinvan'ın pişi davetine de icabet etti. Tütüncü, mütevazı bir sofrada mahalle sakinleriyle pişi yedi. Daha sonra Fatih Mahalle Muhtarlığını da ziyaret eden Tütüncü, yeniden muhtarlık görevine seçilen Yunus Yıldız'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Tütüncü, muhtarlık binasının bahçesinde toplanan vatandaşlarla da çözüme kavuşturdukları mahallenin imarını konuştu.



Son ziyaret Peker Amca'nın kahvehanesine



Tütüncü, akşam mesaisinde ise bölgenin kanaat önderlerinden Hasan Ali Peker'in Erenköy Mahallesi'nde bulunan kıraathanesini ziyaret etti. Hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tütüncü, Kahvehaneler milletin meclisleri, Anadolu bilgeliğinin yansımalarını görebileceğimiz özel mekanlardır. Erenköy'deki Peker Amcanın kahvehanesinde hoş bir sohbetle günü noktaladık." dedi.



Mahalle sakinleri de Başkan Hakan Tütüncü'nün seçimin hemen ardından kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ANTALYA

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