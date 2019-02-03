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Tütüncü, Siyasi Geçmişi Olan İsimlerle Bir Araya Geldi

41 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Partisi'nde geçmişi olan isimlerle bir araya gelerek, fikir alışverişlerinde bulundu.

Tütüncü, Siyasi Geçmişi Olan İsimlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Partisi'nde geçmişi olan isimlerle bir araya gelerek, fikir alışverişlerinde bulundu.

Kepez'in gelecek hedeflerinin konuşulduğu kahvaltıya Hüseyin Tecim (DYP eski Milletvekili), Mahmut Çil (DYP eski İl Başkanı), Mehmet Sevim (DYP eski Merkez İlçe ve DP eski Muratpaşa İlçe Başkanı), Abdurrahman Fırtına (DYP eski Merkez İlçe Başkanı, eski meclis üyesi ve Muratpaşa eski Belediye Başkan adayı), Şenol Yavuz (DYP eski Kepez Belde Başkanı), Selahattin Şentürk (DYP eski Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, eski İl Yönetim Kurulu Üyesi), Mümin Fettahoğlu (DYP eski Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti eski Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı), Mustafa Saraç, (DYP eski Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti eski Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı), Bülent Kaplan (DP eski Kepez İlçe Başkanı), Battal Adanır (DP eski Kepez İlçe Başkan Yardımcısı), Koray Alptekin (DYP eski Kepez İlçe Başkan Yardımcısı, Kepez eski Belediye Başkan adayı), Mehmet Gökşen (DYP eski İl Başkanı İsmet Gökşen'in oğlu), Osman Sapmaz (DYP eski Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Sapmaz'ın oğlu), Özdemir Manavoğlu (DYP Muratpaşa eski Belediye Başkanı Mehmet Manavoğlu'nun oğlu) ve Adnan Saraç (AK Parti İl Başkan Yardımcısı) katıldı.

Kepez'in gelecek hedefleri konuşuldu

Merkez demokrat siyasetin duayeni dostlarla bir araya geldiklerini söyleyen Tütüncü, " Antalya'nın merkez siyasetine yıllarını vermiş tecrübeli dostlarla Kepez'in yeni dönem hedeflerini konuştuk. Güzel bir fikir alışverişinde bulunduk. Onların fikirlerini ve önerilerini aldım. Seçim sürecinde onların tecrübelerinden istifade edeceğim. Katkı ve desteklerine gönülden teşekkür ederim. Toplumun tüm kesimleriyle hep birlikteyiz." açıklamasını yaptı.

Merkez demokrat kökenli siyasi isimler de, 29 Mart mahalli seçimlerde Tütüncü'nün yanında olduklarını ve birlikte çalışacaklarını ifade ettiler. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

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