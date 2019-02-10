Son Dakika Haberleri: Tütüncü, Taşımacı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Tütüncü, Taşımacı Esnafıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Taşımacılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Tütüncü, Taşımacı Esnafıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Taşımacılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve MHP Konyaaltı İlçe Teşkilatı üyeleriyle Akdeniz Taşımacılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldırım, yönetim kuruluyla birlikte partilileri kapıda karşıladı.

Kahvaltı sonrası Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin, yapacak oldukları hizmetlerin teminatı olduğunu söyledi. Başarılarının arkasında halkın teveccühü olduğunu hep hatırladıklarını vurgulayan Tütüncü, "Bu milletin evlatları olarak, gerçek kahramanlar sizlersiniz. Yeni hedeflerimize yine birlikte ulaşacağız" dedi.

"Ekonomiye can veriyorsunuz"

Geçen yıllar içinde bir araya gediklerinde buradaki taşımacılık esnafının önlerine büyük hedefler koyduğunu hatırladığını belirten Tütüncü, bu hedeflere ulaşılmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Her sektördeki vatandaşların ekmeğini büyütmek adına attığı adımların ekonomiye can verdiğini belirten Tütüncü, "Daha çok insana iş AŞ kapısı açıyorsunuz. Bunun heyecanı sizi sarıyor. Bizim hangi konuda desteğimiz olursa olsun, her zamanki gibi yanı başınızda olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Akdeniz, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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