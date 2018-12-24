Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Tuning Buluşmaları'na katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dokuma Park'ta düzenlenen etkinliğe katılan Tütüncü, eylül ayında otomobil festivalini aynı adreste düzenleyeceklerini belirtti.
Klasik, nostaljik, modifiye edilmiş araçların bir araya getirildiği etkinlik alanına gelen Tütüncü, incelediği araçlar hakkında bilgi aldı.
İnsanların hobilerinin etrafında hayatlarını daha da önemli hale getirdiklerini vurgulayan Tütüncü, bu sayede kentin de renklendiğini aktardı.
Otomobil buluşmasının festivale dönüşmüş halini Dokuma Park'ta düzenleyeceklerini duyuran Tütüncü, birçok bölgeden binin üzerinde otomobil ve 1 milyon ziyaretçi hedefledikleri belirterek, Türkiye
Retro Otomobil Festivalini 3 güne yayacaklarını kaydetti.