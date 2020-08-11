Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Hakan Tütüncü, hizmet taleplerini dinlemek amacıyla Varsak bölgesindeki 10 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bölgedeki bir ticari işletmede gerçekleştirilen hizmet istişare toplantısına Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.

10 mahalle muhtarı taleplerini anlattı

Mahallelerin yerel ve merkezi idareden talep ettiği hizmetlerin istişare edildiği toplantıya Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Aydoğmuş, Aktoprak, Menderes, Şelale, Zeytinlik, Varsak Esentepe, Altıayak ve Gaziler mahalle muhtarları katıldı.

Kepez Belediyesinin bölgelerinde yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, imar, yol, park, semt pazarıyla ilgili eksiklerin de tamamlanmasını istedi. Muhtarlar, mahallelerinde yeni okul binalarına ihtiyaç duyulduğunu da aktardı.

"Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz"

İstişare kültürüne, birlikte üretmeye önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, "Bu anlayışla muhtarımızla birlikte Varsak bölgesini değerlendiren, değiştiren ve şehirleştiren nice hizmetlere ve eserlere imza attık, atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. İl ve İlçe Başkanlarımız ve Milletvekilimiz Kemal Çelik'le, Varsak'taki 10 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik Mahallelerimizin taleplerini istişare ettik. Kepez her şeyin en iyisini hak ediyor. Eserlerimize yenilerini eklemek için el ele gayrete, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Varsak'ın eksikleri tamamlanacak

Başkan Tütüncü, yaptıkları çalışmalarla, Varsak'a ciddi bir değer kazandırdıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern şehir hizmetleriyle buluşturduğumuz Varsak'ı, yeni hizmetlerle daha kıymetli bir bölge haline getireceğiz. Elbette ki yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Eksik olduğunuz yerler olabilir. Bu eksikleri de dönemimiz içerisinde hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yol, park yapımından asfalta, semt pazarından, sosyal ve kültürel tesise, imar düzenlemesine kadar Varsak'ın değerine değer katacak çalışmalarımız artarak sürecek. Antalya Milletvekillerimizle, partimizin il ve ilçe başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla gönül gönüle, el ele vererek Kepezli hemşehrilerimiz için yeni eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Kepez'in sorunlarının çözümüne destek veren Ak Parti Antalya Milletvekillerimize, İl Başkanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Birlikte olunca, çalışanca Kepez ve Antalya kazanıyor"

Çelik, "Kepez'e desteğimiz sürecek"

Kepez Belediyesinin, çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik de, " Hakan Başkan, yaptığı başarılı hizmetlerle Varsak'a modern bir şehir görünümü kazandırdı. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Kepez'e, Varsak'a yapacağı hizmetlerde yanında olmaya devam edeceğiz. Varsak bölgesinde 10 mahallemizin muhtarlarıyla verimli bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızın okul taleplerini ilgili bakanlığa ileteceğim ve konunun takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Hakan Tütüncü, Ak Parti heyetiyle birlikte bölgede esnaf ziyaretinde bulundu. - ANTALYA

AK Parti, Antalya, Varsak, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi         
15:04
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti         
14:26
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık         
14:11
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı         
14:08
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı         
09:13
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 17:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei