Son Dakika Haberleri: Tütüncü: " Yeni Emek Kentsel Dönüşümü Örnek Oldu"

Tütüncü: " Yeni Emek Kentsel Dönüşümü Örnek Oldu"

1 saat önce

Yeni Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Lansmanı'nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu projenin örnek olarak gösterildiğini ve diğer mahalle sakinleri tarafından da talep edildiğini söylediKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni...

Tütüncü:
Yeni Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Lansmanı'nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu projenin örnek olarak gösterildiğini ve diğer mahalle sakinleri tarafından da talep edildiğini söyledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Lansmanı'na katıldı. Proje detaylarının görsellerle anlatıldığı toplantı da mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, büyük dönüşümü ve detaylarını anlattı. Mahalledeki hak sahiplerinin aynı metrekarede daha değerli ve konforlu dairelere kavuşacağını hatırlatan Başkan Tütüncü, 24 ay kentsel dönüşüm kira yardımı da yapıldığını söyledi.

Masa Dağı da talep etti

İmarı yeni tamamlanmış başka mahalle sakinlerinin de aynı kentsel dönüşümü talep ettiğini belirten Tütüncü, Masa Dağı'ndaki 5 mahallede buna benzer bir uygulama başlattıklarını söyledi. Yaklaşık 2-3 yıl önce iskan almış Kepezlilerin de konforlu site talep ettiğini belirten Tütüncü, "Bu şartlarda bundan iyisi Şam'da kayısı. Sizlerle birlikte başardık" dedi.

Tramvay değer kattı

Sakarya Bulvarı'ndan geçecek raylı sistemin de Yeni Emek Mahallesi'nin değerini daha da katlayacağını belirten Tütüncü, "KDV'siyle birlikte yaklaşık 1 trilyon yatırım bedeliyle Cumhuriyet dönemi Antalya'sının en büyük yatırımı olan tramvay, mahallemize büyük değer katacak. Aramızda paranın önemi yok ama yapılan yatırımın ne kadar büyük olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Mutlulukları büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çok daha güzel olacak

Mahalle sakinlerinin verdikleri oyları helal ettirebilmek için gecelerini gündüze kattıklarını vurgulayan Tütüncü, "Birlikte beraberce çalışmaya devam edeceğiz. Destek sizden, gayret ve hizmetler bizden. Yeni Emek Mahallesi bugün düne göre daha güzel, yarın çok daha güzel olacak. Hep beraber gayret etmeye, çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Geçmişte sizi nasıl mahcup etmediysek, yeni çalışmalarla birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi. Proje detaylarının görsellerle anlatıldığı toplantı sonunda, Başkan Tütüncü muhtar adaylarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

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