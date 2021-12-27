Tütüncüde tartıştığı şahsı 4 kurşunla ağır yaraladı - Son Dakika

İzmir'de bir kişi, tütüncüde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan şahsı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi Gürçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir tütün dükkanında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Remzi Ç. ve H.G., ortak tanıdıklarının sahibi olduğu tütün dükkanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.G., belinden çıkardığı tabancayla Remzi Ç.'ye doğru rastgele ateş ederek kaçtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Remzi Ç. ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Remzi Ç., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR