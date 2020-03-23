Tütüncülerin telaşı başladı - Son Dakika
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Tütüncülerin telaşı başladı

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesindeki üreticilerin büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan tütün üretimi fidanların yeşermesiyle başladı.

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Manisa'nın Selendi ilçesindeki üreticilerin büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan tütün üretimi fidanların yeşermesiyle başladı. Ekim, Kasım ayı gibi tamamlanması beklenen tütün üretiminin ilçede 3 bin çiftçi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.


2000'li yıllarda kota nedeniyle bitme noktasına gelen ancak daha sonraki yıllarda tekrar çiftçinin gelir kaynağı haline gelen tütün, geçtiğimiz yıl 24 TL başfiyat ile satıldı. Neredeyse tüm yıla yayılan bir süreçte üretilen tütünde yeni sezon çalışmaları fidelerin yeşermesiyle başladı.


"Meşakkatli bir iş"


Fidan üretimine yerin sürülmesi, düzeltilmesi ve tırmık çekip düzenlenmesi ile başlayan üreticiler, tütün fideler inin yeşermesinin ardından yabani otları yolarak sulamaya başladı. Sabah akşam fidelerin içinde bulunduğu naylonların açılıp kapatılması ve bakımlarının yapılmasıyla başlayan serüvende üreticiler gözü gibi baktıkları fidanları çocukları gibi koruyorlar. "Tütün işi meşakkatli bir iş" diyen 3 çocuk annesi Hasibe Akgün, "Tütüncülük zor iştir ancak bereketlidir onun için bütün evimizin gelir kaynağı tütüncülüktür, şimdi fidelerimizi yetiştiriyoruz. Fideler büyüdüğünde tarlamıza dikimini yapacağız. Ardından çapası ve kırım işlemi yapacağız. Seralarda kurutup istifleyip kolileyip tüccara teslim edeceğiz. Bu işler yaklaşık ekim kasım ayını buluyor. Bu zamana kadar hep cepten verip toplu para alacağız. İlacını atacağız. Allah yardımcımız olsun. Geçtiğimiz sezon ürettiğimiz tütünlerin parasını bile almadan bu sezonun çalışmasına başladık. Tütüncülük böyle zor böyle çileli böyle meşakkatli bir iştir. Tütün evlat gibidir evlat gibi bakarız. Fidesini ektikten sonra tarlaya ekip çapasını yaparız. Yazın tarlada gece gündüz yapraklarını kırarız. Sonra kurutup istifleriz. Gerçekten zor iştir ancak evimizin gelir kaynağı tütüncülüktür." dedi.


Selendi'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin çiftçi tütün üretimi yaparken bu sayının yine aynı oranda olacağı bildirildi. - MANİSA

Selendi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:54 Kaynak: İHA

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