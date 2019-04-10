Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşıldı
10 dakika önce
Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan Türk tütün sektörü, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşme yapacak.
Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan Türk tütün sektörü, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşme yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49
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