Son Dakika Haberleri: Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşıldı

Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşıldı

10 dakika önce

Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan Türk tütün sektörü, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşme yapacak.

Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşıldı, System.String[]
Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan Türk tütün sektörü, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşme yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 
Ekonomi
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