Son Dakika Haberleri: Tütüne ceza 1 yıl ertelendi
Son Dakika Güncel Haber

Tütüne ceza 1 yıl ertelendi

20 dakika önce

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tütün üreticisine hapis cezası öngören ve 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecek yasanın, 01.07.2020 tarihine ertelendiğini dile getirdi.

Tütüne ceza 1 yıl ertelendi, System.String[]
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tütün üreticisine hapis cezası öngören ve 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecek yasanın, 01.07.2020 tarihine ertelendiğini dile getirdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tütün üreticisinin hukukunu korumak, çıkacak yönetmelik ile yasal çerçevede serbest üretim yapabilmek ve bu süreçte oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmek için 7061 sayılı yasanın 223. maddesi 1.fıkrasının (e) bendini değiştiren kanun teklifinin kabul edildiğini söyledi.

Sürenin bir yıl uzatılmasının hayırlı olmasını dileyen Ahmet Aydın, "7061 sayılı bazı vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 62. Maddesi ile ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünler satışını arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanmıştır. Aynı kanunun 93. maddesi ile bu yasaya aykırı hareket edenler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceği hükmü altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Madde ile yürürlük tarihinin 01.07.2020 tarihine kadar ertelemek suretiyle tütün üreticisi açısından oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:34 Kaynak: İHA
Ahmet Aydın, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tütüne ceza 1 yıl ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]