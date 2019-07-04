Son Dakika Haberleri: Tütünle mücadele için denetimler artırılacak
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Tütünle mücadele için denetimler artırılacak

21 dakika önce

Tütün, nargile ve elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerini içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.

Tütünle mücadele için denetimler artırılacak, System.String[]
Tütün, nargile ve elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerini içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:42 
Ekonomi
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