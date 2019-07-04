Tütünle mücadele için denetimler artırılacak
21 dakika önce
Tütün, nargile ve elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerini içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.
Tütün, nargile ve elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerini içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:42
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