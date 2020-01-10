Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı - Son Dakika

Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütünle mücadelede 2019'da toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sıkı biçimde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütünle mücadelede 2019'da toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sıkı biçimde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinden oluşan yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle rutin denetimlerin yürütüldüğünü belirtti.

"ALO 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı" ve "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden Bakanlığa iletilen şikayetlere yönelik de ihbar denetimleri yapıldığını aktaran Koca, "Geçen yıl ekiplerimiz 3 milyon 236 bini rutin, 186 bini ihbar denetimi olmak üzere toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirdi." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Ekim 2019'da başlatılan uygulama ile tüm nargile kafelerin haftada en az bir kez denetimden geçirildiğini vurgulayarak, bu kapsamda Türkiye genelinde 5 bine yakın nargile kafeye yapılan 56 bin 520 denetimde 7 bine yakın ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandığına dikkati çekti.

Çapraz denetimler başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak itibarıyla çapraz denetimlerin de başlatıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"81 ildeki denetim ekipleri, kendi arasında eşleştirilerek şehir merkezlerinde ayda en az bir defa, ilçeler arasında ise haftada en az bir defa çapraz denetim uygulamaları yürütülüyor. Çapraz denetimler, farklı il ve ilçelerden gelen ve bölgede tanınmayan ekipler tarafından yürütüldüğü için ihlaller çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.

Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını korumak adına, tütün yasaklarının delinmesine müsaade etmeyecek ve cezai müeyyide noktasında tereddüt etmeyeceğiz. Sağlıklı nesiller için değerli esnafımızın gönüllü desteği ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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