Üye Girişi
Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı - Son Dakika

Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı

06.08.2021 18:01
Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı, System.String[]

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili gelinen son durum masaya yatırıldı.

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili gelinen son durum masaya yatırıldı.

S.S. Tek Başına İçilebilir Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin ev sahipliğinde Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve il genelindeki kooperatifleşme süreci ele alındı.

Marka değeri ve kalitesi oldukça yüksek bir ürün olan ve üretimden değerlendirme aşamasına kadar istihdam sağlayan Adıyaman tütününün kooperatifleşme sürecinin görüşüldüğü toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ile S.S. Tek Başına İçilebilir Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkan ve üyeleri ile tütün üreticileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda tütün üreticilerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, kooperatifleşmenin önemine vurgu yaparak, "Tütün, ilimizin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Geçen yılın Haziran ayında Adıyaman'da göreve başladığımda önüme gelen ilk konu tütündü. Kooperatifleşme Adıyaman tütününün kurtuluş reçetesidir. Şu andaki yasal düzenlemelerle bizler kooperatifleri başarılı kılmak zorundayız ve başarılı da olacağız. Tütün Adıyaman'da doğrudan 30 bin aileyi, dolaylı olarak da 150 bin kişiyi yani Adıyaman'ın nüfusunun dörtte birini ilgilendiriyor. Bundan dolayı ne siyaset nede idare bu konuya duyarsız kalmaz. Bizde kalmıyoruz, kalmayacağız. Adıyaman'da yılda 10-12 bin ton civarı tütün üretiliyor. Bizim bu 12 bin ton tütünü değerlendirmemiz lazım. Biz yurt dışından ve çevre illerden gelen ve Adıyaman tütünü ile alakası olmayan tütünü Adıyaman tütünü olarak ülke içinde veya ülke dışında pazarlanmasına izin vermemeliyiz. Bunun yolu da kooperatifleşmekten geçiyor. Kooperatifleşme ile birlikte eğer ihracat imkanını da yakalayabilirsek Adıyaman ve Çelikhan Tütününün marka değerinin 5 kat artacağını iddia ediyorum. Bu tütünü yurt dışına ihraç ettiğimizde sıfır vergi alınacaktır. Adıyaman tütünü gerçek sigara tiryakilerinin bildiği ve tanıdığı bir tütündür. Özellikle tütün üreticilerimizden ricam iyi niyetli olmayan çevreleri dinlememeleridir. Adıyamanlı üreticimizin tütününün değerlenmesinin yolu kooperatiftir. Kooperatiflerde amaç, üyelerininim daha fazla para kazanmasıdır. Kalan 5 aylık süreçte kooperatiflerimiz eksikliklerini seri bir şekilde gözden geçirerek eksikliklerini mutlaka tamamlamalıdır. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı
Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı
Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Tarım, Tütün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı 17:56 Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı 17:52 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok 17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı 16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu 15:38 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı         
18:08
Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı         
17:54
Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı         
17:50
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı         
15:38
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 18:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement