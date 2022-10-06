TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen hurda kağıtların yanması sonucu çıkan yangında alevler eve sıçradı. İtfaiye yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Öğle saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen hurda kağıtlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Suriye uyruklu 3 kişinin topladığı kağıtların yanması sonucu çıkan yangında alevler eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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