TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI - Son Dakika
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TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI

06.10.2022 17:26

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen hurda kağıtların yanması sonucu çıkan yangında alevler eve sıçradı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen hurda kağıtların yanması sonucu çıkan yangında alevler eve sıçradı. İtfaiye yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçesinde istiflenen hurda kağıtlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Suriye uyruklu 3 kişinin topladığı kağıtların yanması sonucu çıkan yangında alevler eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI - Son Dakika

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