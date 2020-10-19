Tutuşan kuru otlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde arazide tutuşan kuru otlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, beldenin Yukarı Mahallesi Köristan mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarmaya haber etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 18 adet ardıç ağacı yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN