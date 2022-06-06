Manisa'nın Ahmetli ilçesi Derici Mahallesi Ören mevkiinde bugün saat 15.30 sıralarında tarla yolu üzerinde bulunan otların bir anda alev almasıyla birlikte Şakir Koruk (50), Hüsnü Karahan (51), Ayhan Ata (56) ve Vedat Kurt (48) isimli üreticilere ait toplam 7 dekar bahçede bulunan 189 adet zeytin ağacı zarar gördü. 1 itfaiye aracı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere dağıtılan su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Vedat Kurt, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tutuşan otlar 189 zeytin ağacına zarar verdi - Son Dakika

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