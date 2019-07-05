Tutuşan otlar paniğe neden oldu
52 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:47 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde Filyos
ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Bakacakkadı
beldesi Çaycuma- Bartın
karayolu mevkiinde bulunan özel kum-çakıl ocağının arka tarafında bulunan Filyos ırmağı kenarında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe yol açtı. Olayı gören kum-çakıl ocağının çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Çaycuma ve Devrek Orman İşletme Müdürlüğü
ile Çaycuma, Devrek ve Gökçebey
Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili jandarma tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
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