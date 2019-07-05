Son Dakika Haberleri: Tutuşan otlar paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tutuşan otlar paniğe neden oldu

52 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.

Tutuşan otlar paniğe neden oldu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Bakacakkadı beldesi Çaycuma- Bartın karayolu mevkiinde bulunan özel kum-çakıl ocağının arka tarafında bulunan Filyos ırmağı kenarında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe yol açtı. Olayı gören kum-çakıl ocağının çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Çaycuma ve Devrek Orman İşletme Müdürlüğü ile Çaycuma, Devrek ve Gökçebey Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili jandarma tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:47 Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutuşan otlar paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]