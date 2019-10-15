Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

20 yaşında olmasına rağmen sürpriz bir karar vererek cimnastiği bıraktığını duyuran Tutya, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" açıklamasını yaptı.



Tutya Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine hakaret eden birine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.







JİMNASTİĞİ BIRAKIYORUM...



3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim?? pic.twitter.com/SIEmRPSoOI



— Tutya Yilmaz (@tutyayilmaz) October 15, 2019