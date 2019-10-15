Son Dakika Haberleri: Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı
Son Dakika Spor Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

1 saat önce

20 yaşında olmasına rağmen sürpriz bir karar vererek cimnastiği bıraktığını duyuran Tutya, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum.

Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı, System.String[]

20 yaşında olmasına rağmen sürpriz bir karar vererek cimnastiği bıraktığını duyuran Tutya, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" açıklamasını yaptı.


Tutya Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine hakaret eden birine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.



JİMNASTİĞİ BIRAKIYORUM...


3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim?? pic.twitter.com/SIEmRPSoOI


— Tutya Yilmaz (@tutyayilmaz) October 15, 2019

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:12 
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