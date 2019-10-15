TÜV: Ekspertizde mağdur olmamak için yetki belgesine dikkat

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğin ertelenmesi ve birçok firmanın hala yetki belgesine sahip olmaması sektörde atılması planlanan önemli adımların sekteye uğramasına neden oluyor.

Yönetmelikteki geçiş süreciyle ilgili alıcıları uyaran TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, "Yapılan ertelemeler nedeniyle, yetki belgesi başvurularında problem yaşayan birçok firma başvurularını son ana kadar bekletiyor. İkinci el araç ekspertizinde güvenilir hizmet alınabilmesi için mutlaka yetki belgesi olan firmaların tercih edilmesi gerekiyor. Alıcılar ikinci el ticaretinde sürprizlerle karşılaşmamak için profesyonel ve güvenilir firmaları tercih etmeliler" diye uyardı.

TÜV SÜD'den yapılan açıklamada, "Binlerce kişi, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarına başvuruyor. Alıcılar yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan hizmet almaları öneriliyor.

Yıl sonuna ertelenen ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğin ertelenmesi yeni adımların atılmasını sekteye uğratıyor. Sektörde birçok firmanın hala yetki belgesine sahip olmaması ikinci el araç ticaretindeki güven ortamına da zarar veriyor" denildi. (Fotoğraflı)