TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu. Şirket tarafından belgelendirilen kimyasal formülasyonun, ZDHC Gateway Kimyasal Modül kapsamında tescillenebildiği ve listelenebildiği bildirildi.



Bağımsız denetim hizmetleri alanında faaliyet gösteren TUV Rheinland, Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Vakfı'nın Üretimde Kısıtlanmış Madde Listesi 2.0 (MRSL 2.0) için Seviye 3 Test ve uygunluk belgesi sağlamak üzere onay aldıktan sonra tekstiller, hazır giyim ve ayakkabı sektörüne ilişkin kimyasal yönetim çözümlerinin küresel sağlayıcısı olma pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu. Şirket tarafından belgelendirilen kimyasal formülasyonun, ZDHC Gateway Kimyasal Modül kapsamında tescillenebildiği ve listelenebildiği bildirildi.



Şirket tarafından, ZDHC'nin 'Sıfır Yol Haritası' girişiminin üç odak alanının tamamında ve Greenpeace'nin DETOX kampanyası olan Girdiler, Süreçler ve Çıktılar kapsamında sonraki seviye TOXPROOF Test ve Belgelendirme programı ile özgün, tek merkezden çözüm sunulduğu aktarıldı.



TUV Rheinland Softlines Küresel Başkan Yardımcısı Mohammed Dkhissi konu hakkında şöyle konuştu: "Bitmiş ürünleri yıkayarak ve istenmeyen kimyasal maddeleri teslimat öncesinde kanalizasyon sistemine boşaltarak 'temiz' nihai ürün üretmek, artık endüstri için yeterli değil. Markalar, perakende alıcılar ve artan sayıda deneyimli son kullanıcı, üretim sürecinin baştan sona temiz olduğunu gösteren kanıt istemektedir. Bu ihtiyacı karşılamak, sorumluluktan daha fazlasını gerektirmektedir. Dünyanın en çok saygı duyulan endüstri standartları kurumu olan ZDHC onayıyla desteklenen şirketimiz gibi bağımsız bir test ve belgelendirme ortağının sağlayabileceği bir itibar gerektirmektedir. Geçerli programdaki en yüksek seviye olan Seviye 3 onayı, Bangladeş, Hindistan, Türkiye ve Almanya'daki laboratuvarlarla birlikte Çin, Tayland ve Vietnam gibi APAC lokasyonları dahil olmak üzere şirketimizin kapsamlı global test ve belgelendirme ağını kapsamaktadır. Yüksek talep gören MRSL 2.0 test ve belgelendirme hizmetlerini tamamlamaktadır"



Dkhissi sözlerini şöyle sonandırdı: "TUV Rheinland'ın ZDHC MRSL Seviye 3 Uygunluk programı, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı tedarik zincirinin her bir adımında bulunan oyuncuların belgelendirilmiş güvenlik standartları vasıtasıyla sorumluluk riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. ZDHC'nin en yeni Seviye 3 MRSL 2.0 onayı ile programımız, işletmelere rekabetçi konumlarını güçlendirecek ve müşterilere satın alma kararı verirken benzersiz bir karar verme desteği sağlayan daha güçlü bir yöntem sağlamaktadır". - İSTANBUL