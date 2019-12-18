TÜV Rheinland, şirketlere ISO 37001 belgelendirme hizmeti sunduğunu duyurdu

TÜV Rheinland, ISO 37001'e uygun olarak denetim ve belgelendirme prosedürlerine ilişkin akreditasyon aldığını ve bununla birlikte dünya çapındaki şirketleri yolsuzlukla mücadele standardına göre belgelendirmeye başladığını duyurdu.



TÜV Rheinland, ISO 37001'e uygun olarak denetim ve belgelendirme prosedürlerine ilişkin akreditasyon aldığını açıkladı. ISO 37001'in yolsuzlukla mücadele yönetim sistemine yönelik ilk küresel standart niteliğinde olduğu belirtildi. Bir şirketin ISO 37001'e göre bir yönetim sistemi oluşturmuş olması halinde söz konusu şirket, belgelendirme hizmeti veren şirket tarafından denetlenebildiği ve başarılı denetim sürecinin ardından belgelendirdiği aktarıldı. Bu sayede ilgili şirketin küresel çapta kabul görmüş bir standart eşliğinde yolsuzluğa karşı aksiyon geliştirdiğinin kanıtlandığı bildirildi.



Belgelendirme şirketinin yolsuzlukla mücadele yönetim sistemlerinin belgelendirilmesinden sorumlu olan Erich Grünes, konu hakkında şöyle konuştu: "Ne yazıkki yolsuzluk, dünya çapında bir olgu olup, toplum ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her türden ve ölçekten şirket ve organizasyon, ISO 37001'e uygun bir yönetim sistemi oluşturarak yolsuzlukla ve ilişkili olumsuz etkileriyle aktif bir şekilde mücadele edebilmektedir. Şirketler, yolsuzlukla mücadele yönetim sistemlerini denetleyerek ve akabinde belgelendirerek riskleri azaltabilmektedir. Bu sayede, yolsuzluğu önlemek üzere uygun tedbirleri aldıklarını da belgelendirmektedirler. Bu, müşteriler, iş ortakları veya yatırımcılar ve aynı zamanda şirketlerin çalışanları için önemli bir işarettir." - İSTANBUL