Üye Girişi
Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası - Son Dakika

Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası

10.09.2021 10:55
Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası, System.String[]

Çocukların gelişiminde önemli bir role sahip olan tuvalet eğitimini ve hazırlık sürecini ebeveynlerin sorunsuz ve kolaylıkla yönetebilmeleri adına Erken Çocukluk Gelişimi Uzmanı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın bilgilendirmelerde bulundu.

Çocukların gelişiminde önemli bir role sahip olan tuvalet eğitimini ve hazırlık sürecini ebeveynlerin sorunsuz ve kolaylıkla yönetebilmeleri adına Erken Çocukluk Gelişimi Uzmanı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın bilgilendirmelerde bulundu. Aydın, tuvalet eğitimi için ideal dönemin 18-36 ay arası olduğunu vurguladı.

Pek çok ebeveynin en zorlandığı konulardan bir tanesi de tuvalet eğitimi. Bu anlamda konuyla alakalı olarak bilgilendirmelerde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın, "Bu eğitime çocuğun hazır olduğu zaman başlanılması önemlidir. Bu doğrultuda bu eğitimin en önemli aşamasının çocuğu hazırlama yani eğitime başlamadan önceki süreç olduğunu söylemek mümkündür." dedi.

Tuvalet eğitimi için çocukların bireysel farklılıklarının da göz önünde bulundurularak 18-36 ay arasının ideal bir dönem olduğunu söyleyen Aydın, çocuğun tuvalet alışkanlığını daha rahat kazanması için eğitim öncesi hazırlık sürecinin 18 ile 24 ay arası sürdüğünü ifade etti.

"Çocuğunuz size ne zaman tuvalet eğitimine başlayacağınızın sinyalini verecektir"

Aydın, "Tuvalet eğitimine hazırlık sürecinde öncelikle çocukların tuvalet hakkında bilgi sahibi olmasına özen gösterilmelidir. Bu noktada da çocuklar için en iyi öğrenme aracının oyun olduğunu düşündüğümüzde tuvaleti de oyun yolu ile çocuklara öğretmek, oyun yolu ile içselleştirmelerini sağlamak doğru olacaktır. Oyun sırasında oyuncakları tuvalete götürmek, bebeğin tuvaleti gelmiş, hadi bebeği tuvalete götürelim diyerek bebeği klozete oturtmak, sonrasında: Aferin, tuvaletini yaptın şimdi tuvalet kağıdı ile temizleyelim, sifona basalım ve dışkıya bay bay yapalım diyerek oyunsu süreçler oluşturmak, çocuk için eğlenceli bir öğreti olacaktır" dedi.

Bununla birlikte çocuğun bakımını üstlenen kişilerin de tuvalete gidecekleri zaman, çocuğun duyacağı bir şekilde "tuvaletim geldi" "tuvaletimi yapıp geleceğim" diyerek bu süreci normalleştirmelerinin önemli olduğunun altını çizen Aydın, "Resimli öykü kitapları, çocuğun gelişimini ve eğitimini desteklemede önemli bir role sahiptir. Bu noktada tuvalet eğitimi ile ilgili çocuğun yaşına ve gelişimine uygun resimli öykü kitapları okumak, çocuğun özellikle psikolojik açıdan sürece olumlu bir şekilde hazırlanmasını destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu farkettiniz, peki nasıl başlanmalı

Hazırlık süreci ile birlikte çocuğu çok iyi şekilde gözlemlemenin ve çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair verdiği ipuçlarını takip etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Aydın, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunda ebeveynlere ne zaman başlayacağının sinyalini verdiğini belirterek bu ipuçlarını şu şekilde sıraladı:

Çocuğunuz tuvaletini bezine yapmaktan, bez takmaktan rahatsız olmaya başlarsa,

Tuvaletini yaparken koltuğun arkasına, perdenin arkasına veya belirli köşelere geçerek dışkısını yapmaya çalışırsa,

Tuvaletinin geldiğini ifade edebilecek düzeyde dil gelişimine sahip olmaya başlarsa,

Bezinin kuru kalma süresi uzarsa,

Tuvalete gitmeye ve klozeti kullanmaya karşı istekli olmaya başlarsa,

Tuvalet eğitimine hazırlık aşamasında uyguladığınız yöntemlere olumlu tepkiler vermesi gibi ipuçları, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu düşünebiliriz.

Aydın, "Tuvalet eğitimine başlamaya karar verildiğinde öncelikli olarak çocuğun anlayacağı bir şekilde artık bez kullanmayacağını, tuvaletini tuvalete yapacağını ve bez yerine külot kullanacağının açıklanması gerekir." dedi. Çocuğun tuvaletini yapmak için kullanacağı aparatın alışverişini çocuk ile birlikte yapılmasının hazırlık için aparatı benimsemesinde kolaylık sağlayacağını belirterek ayrıca tuvalet aparatına tuvaletini yaptıktan sonra çocuğun yanında dışkının tuvalete dökülüp sifona basılmasının da önemli olduğunu söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuk klozete oturduğunda ayakları yere basmadığı zaman tedirgin olabilir. Bunu önlemek ve çocuğun kendini güvende hissetmesi sağlamak için ayağının altına koyabileceği basamak alınması faydalı olacaktır. Tuvaletini yaptıktan sonra, aferin dışkını tuvalete bıraktın gibi söylemlerde bulunmak çocuğun hoşuna gidecek ve davranışın pekişmesini destekleyecektir. Aynı zamanda sifona basarak dışkıya bay bay yapmak süreci eğlenceli hale getirmeyi sağlayacaktır" dedi.

"Kızmak ve cezalandırmak gelişimini olumsuz etkileyebilir"

Son olarak tuvalet alışkanlığı kazanma süresinin çocuktan çocuğa farklılık göstereceğini unutmamak gerektiğini hatırlatan Öğr. Gör. Damla Aydın, "Bazı çocukların bir haftada tuvalet alışkanlığı kazanırken bazılarının bu alışkanlığı bir ayda kazanması muhtemeldir. Bu noktada çocuğa bakım veren kişilerin sabırlı ve sevecen yaklaşımı çok önemlidir. Altına kaçırdığı için çocuğa bağırmak, kızmak, cezalandırmak, tehdit etmek gibi uygun olmayan davranışlar çocuğun gelişimini ve sürecin işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu gibi olumsuz davranışların yerine çocuğa bunun normal olduğu, ilk başlarda herkesin altına kaçırabileceği, zamanla onun da tuvaletini tutarak sadece tuvalete bırakmayı gerçekleştirebileceği uygun bir dille anlatılmalı; çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanma sürecini rahat bir şekilde atlatması sağlanmalıdır" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası

oyunlar, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik 12:03 Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik Kaçırılan genç kadın, canlı yayında taksici ile yüzleşti: Sizin de parmağınız var 11:59 Kaçırılan genç kadın, canlı yayında taksici ile yüzleşti: Sizin de parmağınız var Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 11:43 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek 11:08 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı 10:48 Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı

Son Dakika Haberleri
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
11:55 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız         
12:01
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var         
11:34
Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı         
11:15
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 12:18:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tuvalet eğitimi için ideal dönem: 18-36 ay arası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement