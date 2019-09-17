Tuvalet kağıdı hırsızlarını güvenlik kamerası yakaladı
53 dakika önce
Çin'de halka açık bir tuvaletteki, tuvalet kağıtlarının hızla bitmesi sonrası inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
Çin'de halka açık bir tuvaletteki, tuvalet kağıtlarının hızla bitmesi sonrası inceleme başlatıldı. Yetkililer, kağıtları çalanları güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.
Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Changning bölgesinde meydana geldi. Bölge yetkilileri, halka açık bir tuvalette bulunan tuvalet kağıtlarının çok hızlı bitmesi sonrası bir inceleme başlattı.
Yapılan inceleme sonucu bir kadın ve bir adamın, duvarda asılı olan rulo havlulukta bulunan tüm tuvalet kağıdını aldıkları anlaşıldı. Adam ve kadının kamu hizmetlerini bu şekilde suiistimal etmesi, bölge yetkililerinin paylaştığı videoda görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Adamın, rulo havluluktaki tüm tuvalet kağıdını alması
-Bir kadının farklı günlerde, tüm tuvalet kağıdını alması
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