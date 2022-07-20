TUVALET KAPISI ÇALAN HIRSIZA İMAMDAN NASİHAT BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA - Son Dakika
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TUVALET KAPISI ÇALAN HIRSIZA İMAMDAN NASİHAT BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA

20.07.2022 12:41
TUVALET KAPISI ÇALAN HIRSIZA İMAMDAN NASİHAT BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA

Antalya'da cami tuvaletindeki iki kapıyı çalan Tunus vatandaşı Alaettine Tawai (29), polis tarafından yakalandı.

Antalya'da cami tuvaletindeki iki kapıyı çalan Tunus vatandaşı Alaettine Tawai (29), polis tarafından yakalandı. Polis, çalınan kapılardan birini cami imamı Ramazan Koçyiğit'e teslim etti. Şüpheliyi karşısında gören Koçyiğit, Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi. Burayı hepimizin koruması gerekiyor dedi. Hırsızlık olayı 17 Temmuz günü gece saatlerinde, Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camii'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü. Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürdü. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelinin madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Alaettine Tawai'yi saklandığı yerde yakaladı. İfadesi alınan Tawai'nin kapıları sattığı yer belirlendi. Kapılardan birinin parçalandığı ortaya çıktı. Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, Kula imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti. Polisin yanında şüpheliyi gören imam Ramazan Koçyiğit, Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi. Burayı hepimizin koruması gerekiyor dedi. Şüpheli Tawai ise imam Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onay verdi.

Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Tunus, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUVALET KAPISI ÇALAN HIRSIZA İMAMDAN NASİHAT BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUVALET KAPISI ÇALAN HIRSIZA İMAMDAN NASİHAT BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMA - Son Dakika
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