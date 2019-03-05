Son Dakika Haberleri: Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı

Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı

2 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tuvalet Penceresinden Girdiği Markette Hırsızlık Yaptı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme'deki bir marketin kasasından 17 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden G.B. (25) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, markete, tuvalet penceresinden girdiği, çelik kasayı da yanında bırakılan anahtarla açtığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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