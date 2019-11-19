"Tuvalet Resimleri" hijyenin önemine dikkati çekmek için sergilendi

Ankara'da, sağlığın korunması için tuvaletlerde hijyenin önemine dikkati çekmek amacıyla, tuvalet kapılarındaki sembollerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca hazırlanan "Tuvalet Resimleri" sergisi, üniversite binasında açıldı.

GÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Kula, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2012'de, tüm insanların hijyenik koşullarda yaşaması gerektiği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 19 Kasım'ın "Dünya Tuvalet Günü" ilan edildiğini söyledi.

Sergi projesi üzerine uzun zamandır çalıştıklarını belirten Kula, 4 yıldır tüm dünyada tuvalet kapılarındaki kadın-erkek sembollerini topladığını dile getirdi.

Kula, zamanla bunu bir farkındalık projesi kapsamında değerlendirmek istediğini, bu kapsamda etkinliği planladıklarını anlattı.

Prof. Dr. Kula, dünyada temiz tuvalet kullanımı ve su kaynakları ile kanalizasyon altyapıları konularında ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya çapında 4,2 milyar kişi, temiz su, temiz tuvalet ve uygun kanalizasyon altyapısına sahip olmaksızın yaşıyor. Hala kişisel tuvaletleri olmayan kişiler var. Dünyada hala 600 milyondan fazla insan büyük abdestini açık alana yapıyor. Bunun yanı sıra 5 yaşın altında 290 bin çocuk, her yıl hijyenik sorunlar kaynaklı ortaya çıkan ishal nedeniyle hayatını kaybediyor.

BM de bu konuya dikkati çekmek için 2030'u hedef koyarak bu sorunların hepsinin ortadan kaldırılacağı proje başlatıyor ve her sene farklı bir farkındalık teması altında faaliyetler yürütüyor. Bu yılın teması da 'Arkada Kimseyi Bırakma' olarak belirlendi. Çünkü herkesin hijyenik ortama ulaşmasının sağlanabilmesi amaçlanıyor."

Sergide yer alan fotoğrafları Güney Amerika, Güney Afrika, Asya ve Avrupa'da birçok ülkeden temin ettiğini anlatan Kula, "Sergide yer alan bunların çok küçük bir kısmı, 400'e yakın fotoğraf var. Bu bir fotoğraf ya da sanat sergisi değil. Bu bir farkındalık sergisi. Bu şekilde, tüm dünyada yaşanan bu probleme dikkati çekmeyi istedik." dedi.

Kula, hijyenin her türlü hastalığın kaynağı olduğunu belirterek, "Özellikle enfeksiyon, parazit kaynaklı hastalıkların en büyük temeli. Tuvaletler doğru ve temiz kullanılmalı ve tuvaletten çıktıktan sonra eller mutlaka sabunla yıkanmalı." uyarısında bulundu.