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Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi - Son Dakika

Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

28.12.2021 15:13
Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

Afyonkarahisar'da gözü yaşlı anne ve baba, 'tuvalete gitmek' için yanlarında ayrılıp evin alt katına indikten sonra bir daha haber alamadıkları 13 yaşındaki kızlarını arıyor.

Afyonkarahisar'da gözü yaşlı anne ve baba, 'tuvalete gitmek' için yanlarında ayrılıp evin alt katına indikten sonra bir daha haber alamadıkları 13 yaşındaki kızlarını arıyor. Kızlarından 3 gündür haber alamayan anne ve baba daha öncede 2 defa evden kaçan kızlarının bulunmasını istiyor.

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki Sudenur Yiğit'den geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alamayan ailesi endişe içinde bekliyor. Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sudenur Yiğit'in Annesi Yasemin Yiğit, kızının tuvalete gidiyorum deyip yanından ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. İHA muhabirine konuşan Yiğit şunları anlattı;

"Benim kızımı internet bozdu"

"Kızım Pazar günü 'Karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Daha 5 dakika geçmeden tuvaletin bulunduğu aşağı kata indim ama hiçbir yerde kızımı bulamadım. Üç gündür kızımızı arıyoruz. En son dün gece Erenler mahallesinde kızımın bir kız 4'ü erkekle birlikte tartıştığını söyleyen bir kişi bizi aradı. Biz de polisle irtibata geçtik. Biz varmadan balköpüğü renginde bir otomobile binerek oradan uzaklaşmışlar. Biz de karakola gittik ve ifade verdik. Bir daha da haber alamadık. Kızımın bulunup tedavi edilmesini istiyorum. Madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum? Ama sosyal medya bağımlısı oldu. Kızımı internet bozdu, evden markete dahi giden kız değildi."

Daha önce de evden kaçmış

13 yaşındaki Sudenur Yiğit'in daha önce de 3 kez evden kaçtığı ve ailesinin bularak eve getirdiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi
Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi
Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

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Karahisar, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalete gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi - Son Dakika


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