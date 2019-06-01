Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
7 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Malkara - Süleymanpaşa
yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı. Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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