Son Dakika Haberleri: Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu

7 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.

Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.

Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı. Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı Karnına sapladığı bıçakla hastaneye böyle getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:14:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]