Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
1 saat önce
Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Malkara - Süleymanpaşa
yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı.
Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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