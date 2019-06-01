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Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu

1 saat önce

Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.

Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı.
Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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