Son Dakika Haberleri: Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

56 dakika önce

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandıİSTANBUL - Adliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Adliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki şüpheli O.T. karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O.T.'yi Büyükçekmece'den Anadolu Yakası'ndaki ilgili birimlere getiren polis aracı, O.T'nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi.

Araçtan indirilen O.T. kaçmaya başladı. Ekipler polis aracıyla şahsı kovaladığı sırada aracın lastiği patladı. Bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı'na doğru kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti. Fakat bir süre sonra şüpheli O.T. gözden kayboldu.

Ekipler yaptıkları araştırmalarda şüpheli O.T.'nin Aydos Ormanı civarında bir taksiye binerek Esenyurt'a geldiğinin tespit etti. Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği çalışma sonucu O.T. Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Büyükçekmece, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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