Tuvalete gizli kameraya yerleştiren patron, kadın çalışanına şantaj yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuvalete gizli kameraya yerleştiren patron, kadın çalışanına şantaj yaptı

02.07.2022 16:27

İstanbul Esenyurt'ta, patron, tuvalete yerleştirdiği gizli kamerayla kadınlar çalışını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Genç kadına mesaj atılan telefon otomobilinde bulunan U.A., "Bana kumpas kurdular" diyerek iddiaları kabul etmedi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde arkadaşları ile bir kafede oturan C.Ç.D., tanımadığı bir numaradan mesajlar almaya başladı. Önce tehditler savuran kişi, daha sonra da kadının tuvalette çekilmiş fotoğrafını atarak buluşmaya zorladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, mesajları ve kendisine ait izinsiz çekilen görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına şantaj yapan kişiyi tespit etmek için çalışmalara başladı. Kadın ise mesajların, patronundan geldiğini iddia etti.

MESAJLARIN ATILDIĞI TELEFON PATRONDAN ÇIKTI

Kadının ifadesinin ardından çalışmalara başlayan polisler, 29 Haziran Çarşamba günü iş yeri sahibi U.A.'ya ait otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda U.A.'ya ait otomobilde, C.Ç.D'ye mesaj atılan telefon ele geçirildi. İş yerinde çalışan bir kişi ise gizli kamera, kayıt cihazları ve içinde görüntüler bulunan hafıza kartını polis ekiplerine teslim etti. İncelemeye alınan cep telefonunda ise kadına ait görüntüler ve tehdit mesajları bulundu.

Gizli kamerayla tuvalette görüntüsünü kaydettiği çalışanına şantaj yaptı

"KUMPAS KURDULAR DEDİ SERBEST BIRAKILDI"

Toplanan delillerin ardından U.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinde, "Bana kumpas kurdular. Olaylarla alakam yok" diyerek iddiaları reddeden U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkartılan U.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK CADDEDE GEZİYOR"

Mağdur olduğunu iddia eden C.Ç.D.'nin ağabeyi U.Ç.D., "Geçen hafta, kardeşimin telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Tehdit ve bir takım görüntüler geldi. Bana iletti ve biz de ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Mesajın atıldığı telefon, patronunun arabasında bulundu. Çekmecesinde gizli kamera bulundu. Kayıtlarda bütün çalışanların tuvalete girerken görüntüleri vardı. Kardeşimin durumu çok kötü. Kendisi konuşmak istemedi. Polis arama emri çıkardı. Bütün cihazları aldı. Şu an cihazların hepsi polislerde. Savcı, tutuklama kararı ile mahkemeye sevk etti. Nasıl oldu bilmiyorum ama adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şu an elini kolunu sallayarak caddede geziyor. Şu anda iftira da atıyor. Kardeşim artık geceleri uyuyamıyor. Zaten geçmişten gelen sorunları vardı. Şimdi bir de bu eklendi. Bu nasıl olabiliyor, anlamıyorum. Adalet er geç yerini bulacak" dedi.

Gizli kamerayla tuvalette görüntüsünü kaydettiği çalışanına şantaj yaptı

"TEHDİT EDİYOR, ŞANTAJ YAPIYOR"

U.Ç.D., "Mesajlarda buluşmak istediğini yazıyor. Bütün akrabalarına seni ifşa edeceğim yazıyor. Tuvalete giriyor. Yani bu normal bir şey. Bu kişi, insanın mahremiyetine girerek bunu kayıt altına alabiliyor. Bu kayıtlarla tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Kardeşim ilk etapta engelliyor. Mesajlar gelmiyor. Telefon bulunduktan sonra biz mesajların geldiğini gördük. Biz bu durumdan rahatsızız. Arkadaş elini kolunu sallayarak geziyor. 'Bana kumpas kurdular' diyerek ortalıkta geziyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Asus ROG Phone 6 görüntüleri ortaya çıktı! Asus ROG Phone 6 görüntüleri ortaya çıktı! Son dakika: KASTAMONU - Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması Son dakika: KASTAMONU - Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalete gizli kameraya yerleştiren patron, kadın çalışanına şantaj yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: Tuvalete gizli kameraya yerleştiren patron, kadın çalışanına şantaj yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement