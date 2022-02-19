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Tuvalete kalktı, hırsızla burun buruna geldi! Kadının çığlığı bastığı anlar kamerada - Son Dakika

Tuvalete kalktı, hırsızla burun buruna geldi! Kadının çığlığı bastığı anlar kamerada

19.02.2022 15:32

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın çığlıklarla hırsızları korkuttu. Kadının yaşadığı şok ve hırsızların kaçış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah 05.30 sıralarında Ali Fuat Erden Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana gelen olayda kimliği tespit edilemeyen 3 kişi, sokakta bulunan bir evi gözüne kestirdi. Şüphelilerden 2'si eve girerken 1 kişi de kapının hemen dışında gözcülük yaptı.

ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy (33), evin içerisindeki 2 hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi, koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve Olay yeri İnceleme ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu.

Talihsiz kadının hırsızlarla burun buruna geldiği anlar kamerada! Çığlıkları sokağı inletti

"KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE HIRSIZLA YÜZ YÜZE GELDİM"

Hırsızlarla karşılaştığında çığlık çığlığa kalan ev sahibi Nihal Boy, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Boy, "Sabah tuvalete gitmek için uyandığımda dış kapının açık olduğunu fark ettim ve erkek kardeşimin eve geldiğini zannettim. Sonra kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim; aramızda da birkaç adımlık mesafe vardı. O korkuyla tekrar odaya girip kapıyı kapattım ve çığlık atmaya başladım. Onlar da çığlık attığımı duyunca çıkmışlar evden. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle yaşıyoruz burada. Hırsızlar annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını, kardeşimin nakit paralarını almışlar. Onun dışında da askılıktaki çanta ve paltoları çıkartmışlar. Hırsızlar onları alırken de hiç duymadık biz onları. Onlar kaçtıktan sonra çanta ve paltoları balkona bırakılmış halde bulduk" diye konuştu.

Talihsiz kadının hırsızlarla burun buruna geldiği anlar kamerada! Çığlıkları sokağı inletti

HER YERDE ARANIYORLAR

Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunurken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalete kalktı, hırsızla burun buruna geldi! Kadının çığlığı bastığı anlar kamerada - Son Dakika


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