Tuvaleti ve banyosu olmayan kerpiç evde yaşayan 72 yaşındaki kadına belediyeden destek - Son Dakika

Mamak Belediyesi, 15 yıldır banyosuz ve tuvaletsiz evde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Fatma Ezantaş'ın talebi üzerine, bahçesine tuvalet inşasına başladı.

Mamak'ın kırsal bölgelerinde yer alan Eski Bayındır Mahallesi'nde yaşlılık aylığı ve belediyeden aldığı gıda yardımıyla hayatını sürdüren Ezantaş, 59 yıldır yaşadığı kerpiç evinde, 15 yıldır banyo ihtiyacını komşusunun ahırında, tuvalet ihtiyacını da evinin karşısındaki camide gideriyordu.

Evinin tuvalet ve banyosu 15 yıl önce yıkılan Ezantaş, evine tuvalet ve banyo yapılması isteğini utandığı için bugüne kadar kimseye iletemedi. Ezantaş, mahallesine belgesel çekimi için gelen kadın belediye yetkilisini görünce talebini dile getirdi.

Mamak Belediyesi ekipleri, talebi yerine getirmek için harekete geçti. Ekipler, kerpiç evin zemininin riskli olması nedeniyle evin bahçesinde tuvalet inşasına başladı.

Bulunduğu zorlu şartları AA muhabirine anlatan Ezantaş, "Tuvaletimi camide, banyomu da ahıra suyu indirip yapıyorum. Bazı zamanlarda camiye erkekler geldiğinde tuvaletimi yapamıyorum." dedi.

Ezantaş, küçük de olsa banyosunun olmasını çok istediğini ifade etti.

Mamak Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaşlı kadının evinin çok küçük olduğunu, yer bulunabilmesi halinde banyo da inşa edeceklerini bildirdi.

Şehir merkezinde oturmak istiyor

Yaşlı kadın, 13 yaşından itibaren kerpiç evde yaşadığını, 3 çocuk annesi olduğunu, eşinin uzun yıllar önce vefat ettiğini anlatarak, "Muhtar arada bir 'ölü mü, sağ mı' diye gelip beni sorar. Hasta olunca büyük oğluma telefon ediyorum, gelip beni götürüyor. Telefonum olmadığı için başkasına ettiriyorum." diye konuştu.

Nefes darlığı nedeniyle oda ve salondan oluşan 30 metrekarelik kerpiç evini ısıtmak için odun sobası yakmakta güçlük çektiğini belirten Ezantaş, yaşlılık aylığıyla geçinmeye çalıştığını, şehir merkezinde oturmayı istese de masraflarını karşılayamamaktan çekindiğini kaydetti.