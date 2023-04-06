Şeytanın aklına gelmeyecek plan! Tuvaletin duvarını kırarak içeriye sızan hırsızlar 500 bin dolarlık vurgun gerçekleştirdi

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ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi.

500 BİN DOLAR DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALDILAR

Lynnwood Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi. Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.

Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.