Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
BURSA - Bursa'da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen Emir Nihat tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 20.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaleti kullanan gençler bir süre sonra çıkarken, bir kişi turnikeli kapının kilitlenmesi mahsur kaldı.
Arkadaşlarının yardımı ile polis ekipleri ve itfaiye haber verilerek 2 saat süren uzun uğraşlar sonucunda Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı. Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan gencin mutluluğu gözlerine yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı - Son Dakika