Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı - Son Dakika

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

17.05.2021 09:16

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı Bursa'da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen Emir Nihat tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

BURSA - Bursa'da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen Emir Nihat tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaleti kullanan gençler bir süre sonra çıkarken, bir kişi turnikeli kapının kilitlenmesi mahsur kaldı.

Arkadaşlarının yardımı ile polis ekipleri ve itfaiye haber verilerek 2 saat süren uzun uğraşlar sonucunda Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı. Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan gencin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı - Son Dakika


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