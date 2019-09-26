Son Dakika Haberleri: Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı

30 dakika önce

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde çalışanların gitmesini bekledikten sonra iş yerinden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı, System.String[]

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde çalışanların gitmesini bekledikten sonra iş yerinden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir restoranda üç gün boyunca keşif yapan kişi, akşam saatlerinde iş yerinin tuvaletinde saklanarak çalışanların gitmesini bekledi.

Çalışanların gitmesinin ardından şüpheli, içeride bulunan yaklaşık 5 bin lirayı aldı. İş yerindeki kasayı götürmeye çalışan şüpheli, kasayı taşımakta zorlanınca aldığı paralarla kaçtı.

Sabah işe gelen ve hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.G'yi Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi
Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]