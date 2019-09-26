Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde çalışanların gitmesini bekledikten sonra iş yerinden hırsızlık yapan kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir restorana gelerek üç gün boyunca yemek yiyerek keşif yapan kişi, akşam saatlerinde iş yerinin tuvaletine giderek havalandırma boşluğuna saklandı.

Çalışanların gitmesinin ardından saklandığı yerden çıkan şüpheli, iş yerinde bulunan yaklaşık 5 bin lirayı aldı. İş yerindeki çelik kasayı götürmeye çalışan şüpheli, kasayı taşımakta zorlanınca aldığı paralarla kaçtı.

Sabah işe gelen ve hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.G'yi Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.