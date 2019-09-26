Son Dakika Haberleri: Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı

20 dakika önce

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde çalışanların gitmesini bekledikten sonra iş yerinden hırsızlık yapan kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı, System.String[]

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde çalışanların gitmesini bekledikten sonra iş yerinden hırsızlık yapan kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir restorana gelerek üç gün boyunca yemek yiyerek keşif yapan kişi, akşam saatlerinde iş yerinin tuvaletine giderek havalandırma boşluğuna saklandı.

Çalışanların gitmesinin ardından saklandığı yerden çıkan şüpheli, iş yerinde bulunan yaklaşık 5 bin lirayı aldı. İş yerindeki çelik kasayı götürmeye çalışan şüpheli, kasayı taşımakta zorlanınca aldığı paralarla kaçtı.

Sabah işe gelen ve hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.G'yi Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi
İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuvaletinde saklandığı iş yerinden hırsızlık yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]