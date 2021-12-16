Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka mahallesinde meydana gelen olayda, Feyyaz Yılmaz, eşi Duygu ile birlikte 1200 rakımdaki Boğazova bölgesine giderek kar sevinci yaşadılar.

TUVALETİNİ YAPMAK İSTERKEN 200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Alkol de alan Yılmaz, tuvaletini yapmak için yol kenarına gitti. O sırada yerin kar nedeniyle kayganlaştığı zeminde ayağı kayan Yılmaz, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören kadın, 112'ye haber verdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı, 112 Acil Servis Ambulansı ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Ekipler, yaralı gence arazinin uçurum olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu donmak üzereyken ulaştılar. Ayağa kalkmaya zorlanan yaralı şahıs, sedyeye bağlandı ve yoğun çalışma sonucu yukarıya çıkarıldı.

''ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN, BENİ KARIMA KAVUŞTURDUNUZ''

Kurtarılan şahıs, "Allah sizden razı olsun beni karıma kavuşturdunuz" diyerek ekiplere teşekkür etti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.