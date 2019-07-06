Son Dakika Haberleri: Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü
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Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü

12 dakika önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ahmet A. (45), itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü, System.String[]
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ahmet A. (45), itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Cevherpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Ahmet A., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kayalık alana düşen Ahmet A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kayalıklara inen itfaiye ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı, sedyeye bağlayarak düştüğü yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A., ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın, ayakta tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel
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