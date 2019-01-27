Son Dakika Haberleri: Tuvaletini Yaparken Uçurumdan Yuvarlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Tuvaletini Yaparken Uçurumdan Yuvarlanan Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybettiBURSA - Bursa'da dere yatağına tuvaletini yapmak isteyen 58 yaşındaki Fahri Tunca, 20 metreden aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da dere yatağına tuvaletini yapmak isteyen 58 yaşındaki Fahri Tunca, 20 metreden aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte eğlenen 58 yaşındaki Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Bulundukları alanın yanındaki çeşmenin arkasına geçen Tunca, 20 metreden dere yatağına düştü. Sesi duyan arkadaşları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dere yatağına halatlarla inen ekipler, Tunca'nın cansız bedenini yukarı çıkardı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:44 Kaynak: İHA

Bursa, Tunca, 3. Sayfa
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