Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
BURSA - Bursa
'da dere yatağına tuvaletini yapmak isteyen 58 yaşındaki Fahri Tunca
, 20 metreden aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkez Nilüfer
ilçesi Çalı Mahallesi Atlas Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte eğlenen 58 yaşındaki Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Bulundukları alanın yanındaki çeşmenin arkasına geçen Tunca, 20 metreden dere yatağına düştü. Sesi duyan arkadaşları, 112 Acil Servis
ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD
, itfaiye ve sağlık ekipleri Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dere yatağına halatlarla inen ekipler, Tunca'nın cansız bedenini yukarı çıkardı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.